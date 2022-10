Hier ist die Content-Roadmap von Resident Evil Re:Verse

HQ

Resident Evil Re:Verse debütiert nächste Woche. Nach einer Vielzahl von Verzögerungen ist das Multiplayer-Erlebnis fast da, und mit Blick auf den bevorstehenden Start hat Capcom im Rahmen des Resident Evil Showcase angekündigt, was die Zukunft für das Spiel bereithält.

In einer Roadmap wird uns gesagt, dass das Spiel zum Start sechs Überlebende, fünf Kreaturen, zwei Stufen, eine Herausforderungsmission und einen Battle Pass haben wird.

In seinem ersten Update werden ein weiterer Überlebender und eine Stufe hinzugefügt, neben acht Kostümen, einer weiteren Herausforderungsmission und zusätzlichen Battle Pass-Stufen.

Update zwei bringt einen weiteren Überlebenden, zwei weitere Kostüme und eine dritte Herausforderungsmission.

Und schließlich bringt Update drei einen Überlebenden, eine Kreatur, sieben weitere Kostüme, eine Herausforderungsmission und weitere Battle Pass-Stufen.

Uns wird in jedem Update mehr versprochen und dass es in Zukunft weitere Updates geben wird, aber das ist zumindest eine gute Vorstellung davon, was Capcom für Re:Verse geplant hat.

Seht euch unten den Launch-Trailer zu Re:Verse an.