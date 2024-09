Hier ist der Zeitplan für die Gruppenphase der International 13

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass Dota 2 Fans auf der ganzen Welt einschalten und sehen, wie die besten Teams um einen Teil des Preispools von 2,37 Millionen US-Dollar bei The International kämpfen. Das ist zwar viel weniger, als The International bekannt ist, aber es ist immer noch das größte Event im kompetitiven Kalender, und es soll morgen beginnen.

Vor diesem Hintergrund hat Valve nun den Zeitplan für die Group Stage für The International 13 geteilt und bekannt gegeben, gegen welche Teams jeder der 16 Teilnehmer antreten wird, um sich einen PlatzPlayoffs zu sichern. Die Gruppen sind wie folgt.

Gruppe A:



1W Mannschaft



Gamin Gladiatoren



Heldenhaft



Xtreme Gaming



Gruppe B:



Kralle



Tundra Esports



G2 X IG



Wolke9



Gruppe C:



Falken



Team Null



Substantive Esports



BB Team



Gruppe D:



Aurora Spiele



Team Liquid



Teamgeist



Bestienküste



Die Group Stage wird die ganze Woche über laufen, wobei Playoffs nächste Woche stattfinden wird.