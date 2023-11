Hier ist der Vorspann für Scott Pilgrim Takes Off

HQ

Scott Pilgrim vs. the World war eine der besten Live-Action-Comic-Adaptionen aller Zeiten, als er 2010 veröffentlicht wurde, und erlangte schnell eine Kult-Fangemeinde. Und am 17. November ist es an der Zeit, sowohl Scott Pilgrim als auch Ramona Flowers (und ihre verrückten Ex-Freunde) wieder zu treffen, wenn Netflix ein Animé mit den gleichen Hauptdarstellern wie der Live-Action-Film veröffentlicht.

Jetzt haben wir den Vorspann für die Serie - man kann keinen Animé ohne ein fesselndes Eröffnungsthema haben, das ist einfach eine Tatsache - den ihr euch unten ansehen und anhören könnt.

Was gefällt dir am Design und an der Musik?