Hier ist der Trailer zum Start von One Piece: Pirate Warriors 4

Bandai Namco hat uns gestern einen neuen Trailer für One Piece: Pirate Warriors 4 bereitgestellt und damit noch ein letztes Mal auf den bevorstehenden Verkaufsstart des Spiels am Freitag aufmerksam gemacht. Das neue Kapitel der Action-Adventure-Serie, die auf der beliebten Shonen-Vorlage One Piece basiert, bietet 40 Charaktere, mit denen wir mächtig Chaos unter den Marine-Soldaten und den diversen Piratenbanden säen können. Mit über 100 Nebenmissionen garantiert Omega Force allen Spielern auch nach dem Abschluss der Story noch Dutzende Stunden rasanter Action. One Piece: Pirate Warriors 4 wird für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erwartet.

You watching Werben