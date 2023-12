Hier ist der Trailer zu Jenna Ortegas und Martin Freemans neuem Psychothriller Miller's Girl

HQ

Der erste Trailer zu Miller's Girl ist da. Der Psychothriller mit Jenna Ortega und Martin Freeman in den Hauptrollen soll am 26. Januar 2024 in die Kinos kommen.

In Miller's Girl, produziert von Seth Rogan und Evan Goldberg, spielt Ortega eine vielversprechende junge Schülerin, die versucht, die Aufmerksamkeit ihres Lehrers (Freeman) auf sich zu ziehen, nachdem sie einen Auftrag für kreatives Schreiben erhalten hat. Regie führt Jade Halley Bartlett, in weiteren Rollen sind Gideon Adlon, Christine Adams und Dagmara Domińczyk zu sehen.

In der offiziellen Inhaltsangabe heißt es: "Eine talentierte junge Schriftstellerin (Ortega) begibt sich auf eine kreative Odyssee, als ihr Lehrer (Freeman) ihr ein Projekt zuweist, das sie beide in ein immer komplexer werdendes Geflecht verstrickt. Während die Grenzen verschwimmen und ihre Leben miteinander verflochten sind, müssen sich Professor und Schützling mit ihrem dunkelsten Selbst konfrontieren, während sie sich anstrengen, ihren individuellen Sinn für den Zweck und die Dinge, die ihnen am meisten am Herzen liegen, zu bewahren."

Den neuen Trailer könnt ihr euch hier ansehen: