Hier ist der Spielplan für die Saison 2025 des BLAST R6

HQ

Das Kalenderjahr 2025 Rainbow Six: Siege sieht ein wenig anders aus, als wir es gewohnt sind. Aufgrund des Rainbow Six: Siege X Re:Load -Events, das später in diesem Monat stattfindet, beginnt die Hauptsaison 2025 im Juni. Es wird dann bis Februar 2026 laufen, wenn die nächste Six Invitational stattfindet.

Der vollständige Zeitplan bestätigt, dass Stage 1 auch den ganzen Juli über laufen wird und dann von einem erweiterten Stage 2 gefolgt wird, der zwischen August und Oktober stattfindet. Dann findet ein November Major statt, bevor die Season Finals im Dezember stattfinden, ungefähr zur gleichen Zeit wie die Last Chance Qualifiers für die Six Invitational, wobei diese bis Januar laufen. Die SI 2026 wird das letzte Event der Saison sein.

Andernfalls hat BLAST darauf hingewiesen, dass in der kommenden Saison das Format der vier regionalen Ligen verwendet wird, die Europe MENA League, North American League, South American League und Asia Pacific League umfassen. Jede Etappe hat ihre eigenen Veranstaltungen für die verschiedenen Etappen, wird aber am Ende jeder Etappe bei internationalen Abschlussbemühungen gegeneinander antreten.

Freuen Sie sich auf die Rückkehr des kompetitiven Rainbow Six ?