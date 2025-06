Hier ist der Spielplan der Rainbow Six: Siege X Europe MENA League Stage 1 Group

HQ

Jetzt, da Rainbow Six: Siege X da ist, ist es endlich an der Zeit, die kompetitive Saison 2025/26 für das Spiel wirklich zu beginnen. Ab nächster Woche beginnt die Europe MENA League ihre erste Phase der Saison, ein Turnier, das mit einer Gruppenphase beginnt, bevor in der Schlussphase ein Playoff-Bracket ausgetragen wird. Da das Turnier am 16. Juni beginnt und bis zum 23. Juli läuft, wurde der gesamte Zeitplan für die Gruppenphase (die am 9. Juli endet) bekannt gegeben.

Unten seht ihr die vollständige Liste der versprochenen Matchups, wobei jedes Team an jedem einzelnen Spieltag spielt und neun Runden voller Action bildet, um den Playoff-Bereich, der in den letzten Wochen läuft und in dem ein Sieger gekrönt wird, zu setzen und richtig zu arrangieren.

Insgesamt werden in dieser Phase 125.000 € zu bieten sein, wobei insgesamt fünf Slots für das kommendeEsports World Cup internationale 2-Millionen-Dollar-Event auf dem Spiel stehen.