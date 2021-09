Hier ist der offizielle Trailer zu Matrix Resurrections

HQ

"Alles, was einen Anfang hat, hat ein Ende" wurde am Ende der ursprünglichen Matrix-Trilogie erwähnt, doch anscheinend ist die Filmreihe noch lange nicht abgeschlossen. Heute wurde ein offizieller Teaser-Trailer für das kommende vierte Kapitel von Matrix präsentiert - "Matrix Resurrections" genannt. Das Wachowski-Erlebnis verbindet Tentakelmaschinen, explosive Zeitlupen-Schießszenen und den Nahkampfguru Keanu Reeves.

Neben Reeves und Carrie-Anne Moss sehen wir auch Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman) Jessica Henwick (Iron Fist, Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht), Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), Neil Patrick Harris (Gone Girl - Das perfekte Opfer), Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Christina Ricci (Escaping The Madhouse: The Nellie Bly Story, Lizzie Borden - Kills), Telma Hopkins (Dead to Me), Eréndira Ibarra (Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (Empire), Max Riemelt (Sense8), Brian J. Smith (Sense8, Treadstone) und Jada Pinkett Smith (Angel Has Fallen, Gotham).

Pünktlich zu Weihnachten, konkret am 22. Dezember, findet die internationale Kinopremiere angeblich statt.