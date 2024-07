Hier ist der offizielle Trailer für The Penguin

HQ

Es wird noch eine Weile dauern, bis wir Robert Pattinson wieder als Batman sehen, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis wir den Bösewicht The Penguin wieder sehen.

Am 19. September feiert die TV-Serie The Penguin auf Max Premiere und besteht aus acht Episoden. Die Serie folgt Oswald Cobblepot, der versucht, seine Macht über die kriminelle Seite von Gotham City zu festigen. Jetzt wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem wir uns ein besseres Bild davon machen können.

Schauen Sie es sich unten an.