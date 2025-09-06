Hier ist der offizielle Launch-Trailer für Borderlands 4

HQ

Wir sind jetzt weniger als eine Woche von der Premiere von Borderlands 4 entfernt. Nah dran, aber nicht so nah, dass ein sogenannter "Launch-Trailer" schon hätte veröffentlicht werden sollen. Aber... Gearbox ist das egal und hat gerade einen fallen gelassen.

Der Trailer ist kurz und bietet nicht viel Gameplay, aber zumindest können wir uns die verschiedenen Klassen ansehen, einige Feinde, ein paar Fahrzeuge und Waffen - eine ganze Menge davon! Wir werden auch daran erinnert, dass Gearbox der Meinung ist, dass wir ein paar zusätzliche Goodies vorbestellen sollten.

Das Spiel wird am 12. September für PC, PlayStation und Xbox und am 3. Oktober für Switch 2 veröffentlicht. Schauen Sie sich den Trailer unten an und lesen Sie unsere aktuelle Vorschau, um einige abschließende Eindrücke vor der Veröffentlichung zu erhalten.