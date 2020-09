Hier ist der neue Story-Trailer zu Assassin's Creed Valhalla

Damit sich die Fans von Assassin's Creed Valhalla noch eingehender mit dem neuen Spiel beschäftigen können, hat Ubisoft diese Woche eine neue Podcast-Serie vorgestellt. "Echoes of Valhalla heißt das Format, das Einblicke in die Geschichte der Wikinger gewährt und den historischen Kontext dieser kriegerischen Invasoren hervorhebt. Mehr Informationen dazu findet ihr hinter diesem Link.

Außerdem gab es einen neuen Story-Trailer zu bewundern, der Eivor als rücksichtslosen Angreifer inszeniert. Unsere Hauptfigur möchte einerseits den Ansprüchen eines Familienmitglieds genügen und andererseits den eigenen Durst nach Ruhm stillen. Nachdem der Eivor-Clan Norwegen aufgrund der vielen Konflikte und knappen Ressourcen verlassen hat, nehmen wir uns in den Königreichen Englands alles, was wir zum Überleben benötigen. Auf unserer Reise wird sich Eivor mächtigen historischen Figuren stellen, darunter den angelsächsischen Königen und den kriegerischen Söhnen von Ragnar Lothbrok. Gleichzeitig werden wir einer wachsenden und mysteriösen Bedrohung ausgesetzt sein, die das Schicksal Englands besiegeln könnte, schreibt Ubisoft in einer Pressemitteilung.

Assassin's Creed Valhalla wird am 10. November weltweit auf Xbox Series, Xbox One, Playstation 4 und auf dem PC veröffentlicht. Die unterstützten PC-Plattformen sind der Epic Games Store, Ubisofts eigener Uplay-Store, sowie Steam. Der Titel wird an diesem Tag außerdem in Google Stadia und auf Uplay+ (Ubisofts Gaming-Abo) aufgenommen. Am 19. November könnt ihr das Spiel in Deutschland auch auf der Playstation 5 spielen.