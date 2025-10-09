Hier ist der Moment, in dem Trump per handschriftlicher Notiz vom Durchbruch des Gaza-Friedens erfuhr

HQ

Heute wurde bekannt, dass es ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas gibt. Kurz vor der Ankündigung erfuhr US-Präsident Donald Trump von dem Durchbruch durch eine kurze Notiz, die Außenminister Marco Rubio während einer Pressekonferenz überbrachte. Die handschriftliche Nachricht signalisierte, dass eine Einigung nahe sei, was Trump dazu veranlasste, schnell zu handeln und sich auf eine öffentliche Erklärung vorzubereiten. Das Abkommen, das von den Regionalmächten und den Vereinten Nationen unterstützt wird, ebnet den Weg für die Freilassung von Geiseln und einen schrittweisen Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen. Der Moment, der mit der Kamera festgehalten wurde, ging in den sozialen Medien viral und kann jetzt im Video unten oder unter dem folgenden Link verfolgt werden. Go!