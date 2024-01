Hier ist der Like a Dragon: Infinite Wealth Eröffnungsfilm

HQ

Like a Dragon: Infinite Wealth startet am Freitag, wenn es wieder einmal an der Zeit ist, einige wirklich verrückte Abenteuer mit Kasuga Ichiban und seinen Freunden zu erleben. Zum ersten Mal überhaupt hat das Franchise nun Japan hinter sich gelassen und dieses Mal können wir Hawaii in einem Neuanfang erkunden.

Aber jede Geschichte hat einen Anfang, und genau das ist es, was Ryu ga Gotoku Studio und Sega denken, dass es an der Zeit ist, dass wir sie genießen können. Hier ist der Eröffnungsfilm von Like a Dragon: Infinite Wealth, der die Stimmung für die kommenden Dinge vorgibt. Wir würden argumentieren, dass es als spoilerfrei angesehen werden muss, da es buchstäblich die ersten Sekunden des massiven Abenteuers sind.