Hier ist der lauteste Mensch der Welt

HQ

Der Australier Joseph McGrail-Bateup, 58, wurde laut CNN und YLE als lautester Mensch der Welt anerkannt.

McGrail-Bateups Schrei ist lautstark mit einer Kettensäge oder einem fliegenden Jet vergleichbar. Er rief das Wort "jetzt" mit einer Lautstärke von 122,4 Dezibel. Der Schrei wurde am 2. Mai in einem Radiostudio in Canberra aufgenommen.

Der bisherige Rekord lag bei 121,7 Dezibel, den die nordirische Lehrerin Annalisa Flanagan 1994 erreichte. Sie rief das Wort "Ruhe". Vielleicht hatte sie viel Übung in ihrem Job als Lehrerin?

Für McGrail-Bateup war der Schrei keine leichte Aufgabe.

"Ich brauchte sieben Versuche für ein Wort, und meine Stimme war die nächsten Tage gebrochen."

Laut Joseph McGrail-Bateup ist er der lauteste Mann der Welt, während Annalisa Flanagan immer noch die lauteste Frau der Welt ist.