Hier ist der Launch-Trailer für MLB The Show 24

Es ist ein großer Tag für alle Baseball-Fans, denn Sony Interactive Entertainment startet MLB The Show 24 für PlayStation, Switch und Xbox. Dieses Mal können wir uns auf die Rückkehr des Negro Leagues sowie eines weiblichen Karrieremodus namens Road to the Show: Women Pave Their Way freuen - neben all den üblichen Inhalten mit den neuesten Kadern und Statistiken.

Wir arbeiten natürlich an einem Review, aber bis dahin solltet ihr euch den heutigen Release-Trailer ansehen und nicht vergessen, dass das Spiel in Game Pass enthalten ist, wenn ihr es ausprobieren wollt.