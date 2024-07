Hier ist der Gruppenphasen-Bracket des StarCraft II Esports World Cup-Turniers

HQ

Die Esports World Cup ist in vollem Gange. Das große kompetitive Festival hat bereits seine erste Woche hinter sich und befindet sich in der zweiten Woche. Aber schon jetzt richten sich die Augen auf einige der letztgenannten Veranstaltungen und Turniere, einschließlich des StarCraft II Turniers, das für Mitte August geplant ist.

Dieses Event beginnt am 14. August und läuft bis zum 18. August, bei dem die Teilnehmer um einen Teil des Preispools von 1 Million US-Dollar kämpfen. Da das Ereignis in drei Teile aufgeteilt werden soll, Group Stage, Knockout Bracket und Final Four, kennen wir nun den Zeitplan und die Setzliste für den Group -Teil.

16 Spieler werden in zwei Achtergruppen aufgeteilt, und in der folgenden Grafik könnt ihr sehen, welche Spieler und Organisationen zum Auftakt gegeneinander gesetzt wurden.

Wer ist Ihrer Meinung nach der Favorit auf den Sieg im Esports World Cup StarCraft II Turnier?