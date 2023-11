Hier ist der Grund, warum Venom nur eine Schwäche in Marvel's Spider-Man 2 hat

HQ

Wenn Sie ein Comic-Fan sind, haben Sie vielleicht bemerkt, dass Venom in Marvel's Spider-Man 2 einige seiner wichtigsten Eigenschaften vermissen lässt. Er hat nämlich nicht so viele Schwächen. In den Spider-Man-Comics ist Venom dafür bekannt, dass er schwach gegenüber Feuer, Lärm, Elektrizität und anderen außerirdischen Wesen ist.

Marvel's Spider-Man 2 entschied sich jedoch für einen einfacheren Ansatz, der Venom nur schwach für hochfrequente Töne machte. Der Director des Spiels, Bryan Intihar, erklärte gegenüber IGN, warum Feuer den Symbionten im Spiel nicht aufhält.

"Ursprünglich gab es also etwa 5 verschiedene Schwächen des Symbionten", sagt Intihar. "Und wir dachten: 'Oh mein Gott, wie sollen wir all diese verschiedenen Dinge kommunizieren?' Wir dachten: 'Weißt du was, für unser Universum werden wir es einfach bei hochfrequenten Klängen belassen.' "

Es macht die Dinge einfacher, wenn Venom nur schwach zu klingen ist, da es auch bedeutet, dass wir keine zusätzlichen Gadgets brauchen, die Feuer schießen, aber es wäre auch cool gewesen, eine Schwäche der Elektrizität zu sehen, besonders mit Miles' verbesserten Giftkräften im Spiel.