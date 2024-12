Hier ist der Grund, warum PS5-Fans auf Indiana Jones and the Great Circle warten müssen

HQ

Wenn Sie ein PS5-Besitzer sind, der sehnsüchtig darauf wartet, in das neueste Indiana Jones-Abenteuer einzutauchen, werden Sie sich vielleicht am Kopf kratzen und sich fragen: "Warum dauert das so lange?" Schließlich ist Indiana Jones and the Great Circle bereits auf Xbox Series X/S und PC live, während PlayStation-Fans Däumchen drehen müssen, ohne dass ein Zeichen des Spiels in Sicht ist. Also, was ist die Verzögerung?

Matt Booty, Leiter der Xbox Game Studios, sprach kürzlich mit Variety und gab einen Einblick in die Verzögerung. Laut Booty ging es beim Zeitpunkt der Veröffentlichung des Spiels nicht nur ums Geschäft, sondern auch um die Produktion. Er erklärte, dass Indiana Jones and the Great Circle bereits weit in der Entwicklung war, bevor Microsoft Bethesda im Jahr 2021 übernahm, was den Zeitpunkt der Fertigstellung der PlayStation-Version beeinflusste. Für die Xbox lag die Priorität immer darin, ihren Spielern zuerst das bestmögliche Erlebnis zu bieten, was bedeutete, dass PlayStation-Fans etwas länger warten mussten.

Für PlayStation-Spieler mag sich die Verzögerung wie ein Relikt anfühlen, das gerade außer Reichweite ist – aufregend, aber frustrierend schwer fassbar. Auch wenn das Warten lang erscheinen mag, ist dies nicht das erste Mal, dass ein Xbox-Spiel nach einer Zeit der Exklusivität endlich seinen Weg auf PlayStation gefunden hat. Indiana Jones and the Great Circle ist jedoch der erste große Xbox-Titel, der eine so lange Lücke zwischen seinen Veröffentlichungen hat. Diese Verzögerung, die im Frühjahr 2025 erscheinen soll, könnte ein Zeichen dafür sein, wie sich plattformübergreifende Titel und zeitlich begrenzte Exklusivtitel in Zukunft entwickeln werden.

Für PS5-Fans bleibt die große Frage: Werdet ihr bis zum Frühjahr 2025 warten können, um Indy bei seinem neuesten Abenteuer zu begleiten, oder werdet ihr versucht sein, es früher auf Xbox oder PC zu erleben?