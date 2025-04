Hier ist der Grund, warum Proxima Midnight für Avengers: Endgame nicht zurückgekehrt ist

HQ

Nachdem Proxima Midnight einer der Hauptantagonisten in Avengers: Infinity War war, kehrte er nicht für Avengers: Endgame zurück. Während die Adoptivtochter von Thanos im dritten Avengers-Film dank Scarlet Witch ihr grausiges Ende fand, erscheint in Endgame eine Vergangenheitsversion des Charakters auf dem Bildschirm, wenn auch nur für einen kurzen Moment in der Kampfsequenz, aber ohne wirkliche Präsenz.

Laut Tracy Letts, dem Ehemann der Proxima Midnight-Schauspielerin Carrie Coon, kehrte der Bösewicht nicht zurück, weil Marvel ihr nicht mehr Geld zahlen wollte. "Sie sagten,... 'Du solltest dich glücklich schätzen, Teil des Marvel-Universums zu sein'", sagte Letts in einer Folge von The Big Picture.

"Ich glaube, sie haben sie sowieso hineingesteckt... Wir hätten eine größere Sache daraus gemacht, aber es hätte bedeutet, dass wir Filme geschaut hätten, und das hätten wir nicht getan", fuhr er fort.

Es scheint, als ob die Dinge zwischen Coon und Marvel nicht gut ausgegangen sind. Da sich das MCU jetzt von Thanos trennt, muss sie sich zumindest keine allzu großen Sorgen machen, für einen weiteren Proxima Midnight-Auftritt nominiert zu werden.