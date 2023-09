Hier ist der Grund, warum Lars Mikkelsen als Thrawn in Ahsoka zurückkehrte

HQ

Die Live-Action-Serie Ahsoka hat einige Änderungen an den animierten Charakteren vorgenommen, mit denen wir vertraut waren, als wir jünger waren, als wir Star Wars: The Clone Wars und Star Wars: Rebels sahen. Aber ein Gesicht, das gleich geblieben ist, ist das von Thrawn, gespielt von Lars Mikkelsen sowohl in der Zeichentrickserie Rebels als auch in der neuen Live-Action-Show.

In einem kürzlichen Interview mit ET verriet Dave Filoni, warum sie Mikkelsen gerade für die Live-Action-Serie zurückholen mussten. Im Großen und Ganzen lief es darauf hinaus, dass Mikkelsen einfach eine so ikonische Leistung als Charakter hatte. Außerdem sieht er in Blau ziemlich gut aus.

"Ich könnte nicht glücklicher sein", sagte Filoni. "Er sieht wunderbar aus in Blau. Nicht jeder tut das, also ist das ein Faktor."

Mikkelsens Leistung in Rebels war für viele herausragend, da er es schaffte, selbst in einer Show, die für Kinder als Hauptpublikum konzipiert war, furchteinflößend, kalt und berechnend zu wirken. Einige haben den Schauspieler jedoch online wegen seines Auftritts in der Live-Action-Serie getrollt.

