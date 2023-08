Hier ist der Grund, warum House of the Dragon Staffel 2 acht Episoden umfasst

Die zweite Staffel von House of the Dragon wird acht Episoden umfassen, im Gegensatz zu den zehn Episoden der ersten Staffel. Für diejenigen, die sich fragen, warum, hat Regisseurin Clare Kilner den Grund für die diesmal kürzere Staffel verraten.

"Es gibt acht wunderbare Episoden, in denen in jeder Episode so viel passiert, und wir haben manchmal Probleme, sie auf eine Stunde zu reduzieren", sagte sie im Gespräch mit The Hollywood Reporter. "Die Entscheidung von Ryan [Condal, Showrunner] war es, dem Film einen guten Anfang und ein gutes Ende zu geben, und sie sind vollgepackt mit emotionalen und visuell aufregenden Ereignissen."

Die Geschichte von House of the Dragon handelt vom Targaryen-Bürgerkrieg, der über hundert Jahre vor Beginn von Game of Thrones stattfand. Die Geschichte ist fertig und nicht annähernd so lang wie die Originalserie, also werden wir vielleicht eine viel kürzere Laufzeit bekommen.

Auf jeden Fall fiebern die Fans der nächsten Staffel entgegen, die hoffentlich irgendwann im nächsten Jahr erscheinen wird.