Hier ist der Grund, warum eine entscheidende Szene aus The Terminator herausgeschnitten wurde

Der Terminator gilt immer noch als einer der besten Actionfilme aller Zeiten, aber es gibt ein paar kleinere Lücken in der Handlung des Films. Wir fragen uns nämlich, wie Cyberdyne Systems in den Besitz des Mikrochips gekommen ist, der sich in den Terminatoren befindet.

Eine gelöschte Szene hätte das enthüllt und den Terminator im Wesentlichen als Vater von Skynet gezeigt, ähnlich wie Kyle Reese der Vater von John Connor ist. Die Produzentin des Films, Gale Ann Hurd, erklärte, warum die Szene es nicht in die Endfassung geschafft hat.

"HemdaleFilms des Terminator-Finanziers John Daly hatte einen Output-Deal mit OrionPictures, hatte aber noch keinen Hit gemacht (das änderte sich mit unserem Film und Platoon). Sie bestanden darauf, dass wir in dieser Szene Finanzfreunde und keine Schauspieler einsetzen, was sie für uns ruiniert hat", schrieb Hurd.

"Sie wurden als Schauspieler bezahlt, über das TaftHartley-Gesetz. Ich glaube, er bestand darauf, dass sie im Film mitspielen, weil den Finanziers eine Rendite für ihre Investition versprochen wurde und sie noch keine erhalten hatten. Daly hätte nie geglaubt, dass der Film ein Erfolg werden würde."

Wie üblich wurde die Szene eines Films von den Leuten ruiniert, die versuchten, sie zu finanzieren. Es ist keine schockierende Geschichte in Hollywood, aber es ist trotzdem interessant, dass niemand dachte, dass The Terminator ein Erfolg werden würde.