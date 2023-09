Hier ist der Grund, warum die Charaktere in Starfield so leblos aussehen

HQ

Die Tatsache, dass Bethesdas Spiele voller Charaktere mit, gelinde gesagt, eher lustigen Gesichtern sind, ist ein bisschen wie ein Running Gag und selbst in ihrer neuesten Kreation Starfield sind nicht alle Gesichtsanimationen perfekt. Jetzt haben wir endlich eine Erklärung oder zumindest eine Theorie von Delaney King, der an Spielen wie Dragon Age und God of War gearbeitet hat. Sie erwähnt, dass verschiedene Muskeln im Gesicht keine Kontraktionen haben, was zu dem leblosen und falschen Lächeln beiträgt, das die Charaktere zu haben scheinen. Sie bezieht sich auch auf András Arató (aus dem Meme Hide the Pain Harold), um dies näher auszuführen. In einem

Thread zu X geht sie dies durch, zeigt Beispiele mit Bildern und verweist unter anderem darauf, dass sich der Musculus orbicularis oculi nicht so zusammenzieht, wie er sollte, wodurch das falsche Lächeln der Charaktere entsteht.

King fährt fort: "Gesichter sind hart. Eine Gruppe von Leuten aus mehreren Abteilungen muss sich koordinieren und das Geld und die Zeit haben, um es richtig zu machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie alle sowohl die menschliche Gesichtsanatomie, den Ausdruck als auch die Warteschlangen für die visuelle Kommunikation kennen, ist nicht hoch."