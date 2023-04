Hier ist der Grund, warum Counter-Strike: Global Offensive-Fälle an Wert verlieren

HQ

Der Wert für eine Reihe von CS:GO-Fällen ist in letzter Zeit erheblich gesunken, da Valve eine Reihe neuer Anubis-Skins für seinen Shooter veröffentlicht hat und die Veröffentlichung von Counter-Strike 2 bevorsteht.

Es scheint, dass viele Spieler sich beeilen, die ziemlich teuren Anubis-Skins in die Hände zu bekommen, und sie verkaufen alles in ihrem Inventar, um dies zu tun, was bedeutet, dass Fälle wie der Revolver-Fall, der CS20-Fall und der Danger Zone-Fall alle um 20% oder mehr an Wert verloren haben.

Es gibt Hunderttausende dieser Fälle jederzeit auf dem Steam-Marktplatz zu gewinnen, aber für seltenere Fälle wie die Operation Vanguard-, Chroma- und Huntsman-Boxen können Sie immer noch einen ziemlich hohen Preis verdienen.

Neben den Leuten, die nach ihren glänzenden neuen Anubis-Skins schreien, gibt es auch viele CS:GO-Spieler, die sich Sorgen um die Veröffentlichung von Counter-Strike 2 machen. Während Valve versprochen hat, dass Gegenstände aus dem früheren Spiel übertragen werden, sind sich viele nicht sicher, wie dieser Prozess funktionieren wird, und erhalten Geld aus ihrem Inventar, solange dies sicher ist.

Wirst du deine CS:GO-Hüllen verkaufen?

Danke, PCGamesN.