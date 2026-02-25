Hier ist der Fallout 4 Launch-Trailer für die Switch 2 Edition

HQ

Endlich ist es nun möglich, Bethesdas ebenso radioaktive und tödliche Einöde auf Nintendo-Konsolen zu erleben, da Fallout 4 gestern für die Switch 2 veröffentlicht wurde. Diese Edition heißt Anniversary Edition und enthält neben dem Basisspiel auch sechs offizielle Erweiterungen: Automatron, Far Harbor, Nuka-World und die Workshop-Add-ons.

Aber warum hier aufhören? Bethesda möchte offensichtlich, dass Switch-2-Besitzer viel Spaß mit Fallout 4 haben, weshalb sie außerdem "über 150 Creation Club-Inhalte, darunter Fanlieblinge und bisher unveröffentlichte Gegenstände, die deine Reise verbessern sollen." Von neuen Waffen und verschiedenen Dogmeat-Rassen wie Husky oder Dalmatiner bis hin zu Gameplay-Anpassungen und Quest-Erweiterungen – für jeden Vault Dweller ist etwas dabei."

Um uns das alles genauer zu betrachten, wurde ein Launch-Trailer veröffentlicht, den Sie unten finden können. Schau es dir an, und wenn du Lust hast zu spielen, kannst du es heute über eShop herunterladen – es wird im April physisch veröffentlicht.