Hier ist der erste Trailer zum kommenden Amy Winehouse-Biopic Back to Black

Monumental Pictures und StudioCanal haben den allerersten Trailer zum kommenden Amy Winehouse-Biopic Back to Black enthüllt. Der Film soll am 12. April in die britischen Kinos kommen und den Aufstieg der verstorbenen Sängerin zum Ruhm und die Veröffentlichung ihres legendären Albums Back to Black dokumentieren. Eine US-Veröffentlichung folgt am 17. Mai über Focus Features.

Die Besetzung wird von Marisa Abela (COBRA, Barbie) angeführt und umfasst auch Jack O'Connell, Lesley Manville und Eddie Marsan. Sam Taylor-Johnson (Fifty Shades of Grey, Nowhere Boy) führte Regie und das Drehbuch schrieb Matt Greenhalgh (Control).

Den neuen Trailer könnt ihr euch hier ansehen: