Hier ist der erste Trailer von MLB The Show 26

In nur zwei Monaten ist es Zeit für die diesjährige Ausgabe von MLB The Show, die am 17. März erscheint, bei der diejenigen, die sich etwas mehr für eine teurere Ausgabe gönnen, bereits am 13. März starten können. Seltsamerweise wird das Spiel nicht für die Switch 2 erscheinen, sondern für die erste Switch, zusätzlich zu PlayStation 5 und Xbox Series S/X.

Letzten Monat berichteten wir, dass New York Yankees-Star Aaron Judge die Ehre erhalten hat, der Coverstar für MLB The Show 26 zu sein, und jetzt haben wir auch einen Trailer mit viel Gameplay, in dem wir mehrere neue Features und Inhaltserweiterungen entdecken können. Sehen Sie sich das Video unten an und lesen Sie mehr im PlayStation Blog.