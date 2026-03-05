Hier ist der erste Trailer für die Suikoden Anime

HQ

Wie wir bereits berichtet haben, feiert Suikoden ein Comeback, wenn auch nicht als Spiel, sondern als Anime. Der Film basiert auf Suikoden II, das oft als eines der besten japanischen Rollenspiele aller Zeiten gilt.

Nun, mit nur noch sechs Monaten bis zur Premiere, wurde der erste Trailer veröffentlicht, zusammen mit einer Zusammenfassung:

"Das Highland-Königreich, das im Nordosten der Dunan-Region liegt, verfügt über eine mächtige Militärmacht. Zwei Jungen, der Protagonist Lilyu und sein bester Freund Jowie, sind Mitglieder der Kindersoldaten-Einheit. Die beiden blicken zum gleichen sternenklaren Himmel hinauf, schlafen im selben Zelt und glauben an dieselbe Zukunft. Wenn diese Schlacht endet und die Morgendämmerung anbricht, kehren ihre Alltagsleben zurück.

"Aber ihre Hoffnungen sind vergeblich, denn die beiden werden in den Strudel des Schicksals gezogen, der zum Krieg führt. Die machtlosen Jungen gewinnen große Macht. Unter einem Nachthimmel, der von 108 leuchtenden Sternen erleuchtet wird, beginnen diese Jungen, mit unbeantworteten Fragen im Herzen, vorwärts zu gehen, geleitet von ihren eigenen Überzeugungen."

Der Film verspricht eine "Starbesetzung" mit Namen wie Taku Yashiro in der Rolle des Bösewichts Luka Blight, Chika Anzai als Jillia Blight, Takeo Otsuka als Shu und Yoshino Aoyama in der Rolle des Apple.

Suikoden the Anime feiert im Oktober Premiere, und den ersten Trailer könnt ihr unten sehen.