Hier ist der erste Blick auf Karl Urbans Johnny Cage

Die Filmfortsetzung von Mortal Kombat befindet sich derzeit in Produktion, die Dreharbeiten sind im Gange. Da dies der Fall ist, hat sich Produzent Todd Garner an X gewandt, um Einblicke in den kommenden Streifen zu geben und einige der neuen Charaktere anzuteasern, die er einführen wird.

Nachdem wir vor ein paar Tagen einen Vorgeschmack auf die Hand von Quan Chi erhalten haben, haben wir nun unseren ersten Teaser von Karl Urbans Johnny Cage erhalten, wobei es sich um ein Bild des Gürtels der Figur handelt, der den Namen " Cage" als große Gürtelschnalle trägt.

Kein Zweifel, und nach den jüngsten Trends zu urteilen, können wir weiterhin auf Garner schauen, um weitere Teaser einiger der anderen Charaktere zu erhalten, die in diesem Film eingeführt werden, wie Jade, Kitana, Shao Khan, König Jerrod und Sindel.

Es ist noch nicht bekannt, wann Mortal Kombat 2 sein Debüt geben wird.