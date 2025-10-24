Hier ist der Eröffnungstrailer von Double Dragon Revive

HQ

Ein Genre, das selten enttäuscht, ist Beat 'em up. Vor dreißig bis fünfunddreißig Jahren war diese Art von Spiel sehr beliebt und wir wurden mit Titeln wie Burning Fight, Double Dragon, Final Fight, Streets of Rage und Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time verwöhnt.

In den letzten Jahren haben wir jedoch ein deutliches Wiederaufleben von Beat 'em ups erlebt, dank Spielen wie Final Vendetta, River City Girls 2, Sifu, Streets of Rage 4, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - und gestern wurde Double Dragon Revive veröffentlicht.

Letzteres wird vom japanischen Studio Yuke's entwickelt und konzentriert sich nicht mehr auf den Retro-Stil, der das Genre normalerweise kennzeichnet, sondern ist nun vollständig in Polygonen aufgebaut. Wir haben eine Rezension in der Pipeline, aber während ihr darauf wartet, können wir euch jetzt die Eröffnungssequenz des Spiels anbieten, die ihr euch unten ansehen könnt, um euch auf ein paar gute altmodische Prügel einzustimmen.

Double Dragon Revive ist jetzt für PC, PlayStation, Switch und Xbox erhältlich.