Hier ist der Bracket für die Finals der Overwatch Champions Series

Wir sind nur noch wenige Wochen davon entfernt, dass die Overwatch Champions Series für 2024 zu Ende geht. Das letzte Turnier der Saison führt acht der besten Teams der Welt nach Schweden, um an einem Finals Event teilzunehmen, das vom 22. bis 24. November auf der DreamHack Stockholm stattfindet. Mit diesem Event im Hinterkopf kennen wir nun den Bracket und wissen, welche Teams zuerst gegeneinander antreten werden.

Das Format für das Event ist ein Double-Elimination-Bracket und in diesem Sinne ist hier die Setzliste und Anordnung für die ersten Spiele im oberen Bracket. Zur Erinnerung: Der Sieger dieser Spiele steigt in die obere Gruppe auf, während die Verlierer in die untere Gruppe fallen, wo sie den Rest des Turniers mit dem Ausscheiden verbringen werden.



Team Falcons gegen Twisted Minds



Spacestation Gaming gegen NTMR



Crazy Raccoon gegen NRG Schock



Toronto Defiant gegen ENCE



Der genaue Preispool für das Finals muss noch bestätigt werden, da Blizzard ein Crowdfunding-Paket für das Event angekündigt hat. Die Spieler können in Overwatch 2 springen und sich die Neon Streets Mei Bundle schnappen, um den verfügbaren Geldpreis aufzupumpen, um den die Teams kämpfen werden.

Wer wird Ihrer Meinung nach in dieser Saison die OWCS gewinnen?