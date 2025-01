Hier ist der Bracket für das Toronto Ultra Major 1 der Call of Duty League 2025

HQ

Nach einem arbeitsreichen Dezember und Januar ist das Call of Duty League bereits vorbereitet und bereit, sein erstes Major Turnier der Saison 2025 auszurichten. Das erste wird in Madrid, Spanien, stattfinden, wo zwischen dem 30. Januar und dem 2. Februar eine Veranstaltung stattfindet, die von der Ultra und der Mutterorganisation KOI veranstaltet wird.

Die 12 Teams sind gesetzt und zwar so, dass die Los Angeles Guerrillas, Vegas Falcons, Minnesota Rokkr und New York Cloud9 alle zu Beginn alle in der Elimination Bracket sind und auf ihre ersten Gegner warten, die von den Verlierern der ersten Runde der Winners Bracket bestimmt werden. Gemäß der Anordnung der Winners -Klammer sind dies die ersten vier Spiele:



Texas OpTic gegen Miami Heretics



Carolina Royal Ravens gegen Los Angeles Thieves



Toronto Ultra gegen Vancouver Surge



Boston Breach gegen Atlanta Faze



Bei dem Turnier nimmt der Sieger eine Bootsladung CDL Points mit nach Hause, die für die Sicherung eines Platzes im Championship Weekend am Ende der Saison entscheidend sein wird.