Hier ist der Bracket für das League of Legends Esports World Cup Turnier

Es ist noch etwa eine Woche bis zum Anpfiff der Esports World Cup, da die in Saudi-Arabien ansässige Veranstaltung, bei der über 60 Millionen US-Dollar auf dem Spiel stehen, am 3. Juli ihre achtwöchige Laufzeit beginnen wird. Am folgenden Tag beginnt das League of Legends -Event zum Festival, das bis zum 7. Juli läuft und bei dem acht Teams anwesend sind und um einen unbestimmten Preispool kämpfen.

Was wir wissen, ist der Bracket und der Zeitplan für dieses Event. Es wird ein Einzelausscheidungsturnier sein, was bedeutet, dass Verlierer ohne eine zweite Chance ausscheiden, sich zu beweisen. Das bedeutet auch, dass es nur sieben Spiele gibt, auf die man sich freuen kann, wobei das Viertelfinale auf den 4. und 5. Juli aufgeteilt ist, das Halbfinale für den 6. Juli und das Finale am 7. Juli angesetzt ist.

Unten sehen Sie, mit wem Ihr Lieblingsteam im Viertelfinale antritt. Wer wird Ihrer Meinung nach die Nase vorn haben und zum Sieger gekrönt werden?