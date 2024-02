Hier ist der Banishers: Ghosts of New Eden Launch-Trailer

HQ

Heute erscheint Banishers: Ghosts of New Eden, ein weiteres einzigartiges Abenteuer des französischen Entwicklers Don't Nod. Dieses Mal werden wir mit einer Geistergeschichte verwöhnt, die im 17. Jahrhundert spielt, in der du sowohl einen Menschen als auch einen Geist spielen kannst, der früher ein Paar war.

Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, wollen sie wirklich zu den Dingen zurückkehren, die früher waren, als beide am Leben waren, aber der Weg dorthin wird in dieser düsteren Liebesgeschichte nicht einfach sein und dazu führen, dass du mehrere schwierige Entscheidungen treffen musst, die dich fragen, was du bereit bist, für die Person zu tun, die du liebst. Klingt interessant?

Wenn Sie mehr wissen möchten, lesen Sie unbedingt unseren Testbericht, in dem wir erklären, warum dies ein so großartiges Spiel ist, aber Sie sollten sich unbedingt auch den brandneuen Launch-Trailer ansehen, den Sie unten finden.