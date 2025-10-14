HQ

In einem herzlichen, aber politisch brisanten Moment auf dem Gaza-Friedensgipfel am 13. Oktober schüttelten sich US-Präsident Donald Trump und der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez die Hände, trotz anhaltender Differenzen über die Militärausgaben und die Nahostpolitik.

"Spanien. Wo liegt Spanien? Arbeiten Sie mit ihm in Bezug auf das BIP zusammen? Wir werden näher kommen. Wir werden näher kommen. Aber Sie machen einen fantastischen Job", sagte Trump an Sánchez gerichtet, als er eine Überprüfung der Länder durchführte, die an dem Friedensprozess beteiligt waren, der die Feindseligkeiten beendete, die Freilassung israelischer Geiseln sicherte und humanitäre Hilfe nach Gaza ermöglichte.

Der Händedruck, der erste zwischen den beiden Staatschefs seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump am 20. Januar 2025, wirkte freundlich, war aber natürlich ein politisch aufgeladener Moment, insbesondere nach Trumps Vorschlag in der vergangenen Woche, Spanien möglicherweise aus der NATO auszuschließen, weil es sich weigert, die Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des BIP zu erhöhen.

Auf Einladung Ägyptens und der Vereinigten Staaten nahm Sánchez an der Veranstaltung teil, wobei er sich auf die Unterstützung des Friedensplans konzentrierte und die dringende Notwendigkeit humanitärer Hilfe betonte, um den Gazastreifen zu erreichen. Trotz ideologischer Differenzen und früherer Spannungen mit Trump unterstrich das kurze Gespräch der beiden Staatschefs die diplomatische Etikette, die einen historischen Schritt in Richtung regionaler Stabilität umgibt.