Hier ist der actiongeladene Eröffnungsfilm von Dragon Ball Sparking Zero

Gestern konnten wir euch endlich sagen, was wir vom Dragon Ball-Simulator halten Dragon Ball Sparking Zero. Technisch gesehen ist es ein Kampfspiel, aber die Menge an Inhalten und das Set-up sind wirklich maßgeschneidert, um Fans des geliebten Universums des verstorbenen Akira Toriyama anzusprechen.

Jetzt hat Bandai Namco die Eröffnungssequenz des Spiels veröffentlicht, die dich begrüßt, bevor du anfängst, in schneller Folge übermächtige Kamehameha-Angriffe zu verteilen. Schauen Sie es sich unten an.

Übrigens, du kannst heute mit dem Spielen beginnen, wenn du die Deluxe oder Ultimate Edition gekauft hast, während das reguläre Premierendatum der 11. Oktober ist.