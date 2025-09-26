Hier ist, dass Superman in der Gag-Rolle des Films überhaupt nicht sehr super ist

HQ

Wenn man einen Spielfilm dreht, gibt es natürlich vieles, was nicht so läuft wie geplant, mit Schauspielern, die ihren Text vergessen, unerwarteten Ereignissen, Menschen, die sich das Lachen nicht verkneifen können und so weiter. Der Sommerhit Superman war offensichtlich keine Ausnahme, und über Threads teilt Schöpfer und DC-Filmchef James Gunn jetzt einige Clips, wie es sowohl vor als auch hinter den Kulissen an einem Filmset sein kann.

Schauen Sie sich die Vorschau von Superman 's Gag-Reel unten an, um alles von charmanten bis hin zu geradezu urkomischen Fehlern zu sehen, die von einer Filmkamera verewigt wurden. Wenn Sie Superman noch nicht gesehen haben, kann er jetzt auf HBO Max gestreamt werden, und wenn Sie unsere Rezension des Films lesen möchten, können Sie dies hier tun.