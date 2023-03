Hier ist das Poster für Wes Andersons nächsten Film, Asteroid City

HQ

Es gibt ein paar Regisseure, bei denen man, wenn man ihren Namen sieht, einfach weiß, dass ihr Film eine der am meisten gestapelten Darsteller aller Zeiten haben wird. Adam McKay war diese Person für das Comedy-Genre, Quentin Tarantino war im Laufe der Jahre eine andere Person für seine Filme, und auch Wes Anderson passt in diesen exklusiven Club. Und jetzt, da The French Dispatch weit hinter uns liegt, sind alle Augen auf die nächste große Anstrengung dieses Regisseurs gerichtet, und mit der Premiere im Juni haben wir jetzt das Poster für den Film, das seine absolut gestapelte Besetzung enthüllt.

Der Film, der als Asteroid City bekannt ist, wird in einer fiktiven amerikanischen Wüstenstadt spielen und Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody und Liev Schrieber sehen. Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Willem Dafoe, Margot Robbie, Jeff Goldblum und viele mehr, alle bereit für die Hauptrolle.

Da Asteroid City am 23. Juni dieses Jahres (in Großbritannien) erscheint, wird uns das Filmplakat gezeigt (das Sie unten sehen können) und es wird versprochen, dass ein Trailer für den Film im Laufe des Tages eintreffen wird.