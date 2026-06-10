Hier ist das neue Logo für Netflix' Ghostbusters-Serie

In den letzten Monaten gab es gelegentlich Updates zu Netflix' kommendem Ghostbusters-Projekt, einer animierten TV-Serie basierend auf den beliebten Ghostbusters. Wir wissen, dass Dan "Ray Stantz" Aykroyd als ausführender Produzent an das Projekt gebunden ist, was hoffentlich Authentizität garantiert.

Wir wissen immer noch nicht, wann die TV-Serie Premiere hat (außer dass sie für 2027 angesetzt ist), und es gibt noch keinen Trailer oder Ähnliches. Es scheint jedoch an der Zeit, bald mehr zu enthüllen, denn Netflix hat nun das neue Ghostbusters-Logo vorgestellt und den Titel vorgestellt.

Die TV-Serie wird offenbar Ghostbusters: Night Shift heißen, und wenn das Logo ein Hinweis auf den Stil der Serie ist, können wir uns wahrscheinlich auf ein Pop-Art-Design freuen, das von Roy Lichtenstein und Andy Warhol inspiriert wurde. Sehen Sie sich das Logo unten an.

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