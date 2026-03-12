Hier ist das neue Lexus LFA-Konzept

HQ

Obwohl viele Rezensenten ihn zunächst als zu teuer empfanden, betrachteten der ehemalige Top Gear- und The Grand Tour-Moderator Jeremy Clarkson den Lexus LFA als eines der besten Supersportwagen, die er je gefahren hatte, was wiederum eine zweite Welle des Interesses für Lexus' fortschrittliches V10-Monster auslöste.

Seitdem sind viele Jahre vergangen, und nun scheint Lexus bereit zu sein, den Namen LFA zurückzubringen, diesmal in Form eines spirituellen EV-Nachfolgers. Top Gear und Fotograf Toby Thyer haben die ersten Fotos des LFA Concept gemacht, einer EV-Fortsetzung des ursprünglichen LFA.

Leider sind abgesehen vom eindrucksvollen Innenraum, das durch Thyers untenstehende Bilder zu sehen ist, keine weiteren wirklichen Informationen über das LFA-Konzept bekannt.

Toby Thyer

Toby Thyer

Toby Thyer