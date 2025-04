Hier ist das komplette Overwatch 2 Champions Clash Bracket

HQ

Während wir im März die Sieger vieler der Stage 1 regionalen Turniere für die Overwatch 2 Champions Series 2025 kannten, tappten wir noch im Dunkeln über die chinesische Abteilung, da die Action Anfang April zu Ende ging. Wie ihr vielleicht schon erraten habt, ist dies nun geschehen, was bedeutet, dass wir jetzt die acht teilnehmenden Teams für das Champions Clash kennen und ebenso, wie das Bracket für das Event aussieht.

Für den Anfang sind hier die acht qualifizierten Organisationen:



Virtus.pro - EMEA



Al Qadsiah - EMEA



NTMR - Nordamerika



Spacestation Gaming - Nordamerika



Team Falcons - Asien



Crazy Raccoon - Asien



Wieder einmal - China



Team CC - China



In der Klammer sind die Eröffnungsspiele unten zu sehen, und die vollständige Klammer ist auf dem Bild darunter zu sehen. Das Champions Clash beginnt am 18. April und läuft bis zum 20. April, wobei das Live-Turnier in Hangzhou, China, stattfindet.