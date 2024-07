Hier ist das Format für das Esports World Cup Call of Duty: Warzone Turnier

HQ

Das Esports World Cup beginnt offiziell morgen, wenn die ersten paar Turniere beginnen. Eines davon ist das Call of Duty: Warzone -Event, bei dem über 60 der besten Spieler aus der ganzen Welt nach Riad, Saudi-Arabien, reisen, um um einen Teil des Preispools von 1 Million US-Dollar zu kämpfen.

Da diese Veranstaltung sehr bald ansteht, hat die EWC den Bracket und das Format für das Turnier bekannt gegeben und festgelegt, wie sich der Wettbewerb auf die drei Tage verteilen wird.

Am ersten Tag werden die Spieler in drei Gruppen aufgeteilt, in denen die 63 Teilnehmer versuchen, die beste Setzliste für ihre jeweiligen Teams zu erhalten. Von hier aus werden die drei Gruppen am nächsten Tag die Solo-Setzliste gegen die Team-Setzliste tauschen, wobei sieben Drei-Spieler-Teams gegeneinander antreten. Von hier aus kommen nur die besten 14 Teams weiter, was bedeutet, dass jede Gruppe etwa zwei/drei Teams verliert. Dadurch wird das große Finale ausgetragen, in dem die verbleibenden 14 Teams versuchen werden, ihren Anspruch auf das Preisgeld geltend zu machen.

Wer wird sich Ihrer Meinung nach im EWC CoD: Warzone -Turnier durchsetzen?