Hier ist das erste Poster zu Karate Kid: Legends

Sony Pictures wird bald mit seinem Karate Kid -Franchise generationsübergreifend sein. Nach der Geburt vor etwa 40 Jahren, dem Reboot vor fast 15 Jahren und dem Wachstum mit der Cobra Kai -Serie werden wir bald eine neue Generation von Karate Kid in einem weiteren großen Leinwandteil sehen, der den ursprünglichen Jünger, den Reboot-Meister und etwas frisches Blut zusammenbringt.

Es ist als Karate Kid: Legends bekannt, und da der Film mit den Dreharbeiten abgeschlossen ist und am 30. Mai 2025 Premiere feiern soll, hat Sony nun in den sozialen Medien das erste offizielle Poster präsentiert, das uns einen ersten Blick auf den ursprünglichen Karate Kid Ralph Macchio, den Reboot-Meister und Karate-Legende Jackie Chan und ihr neues Wunderkind Ben Wang in Aktion gewährt.

Karate Kid: Legends wird sehr bald ein New York Comic-Con Panel veranstalten, das am 19. Oktober um 00:00 Uhr BST / 1:00 Uhr MESZ beginnt, und es wäre kein Wunder, wenn wir den Film zum ersten Mal in Form eines Trailers zu sehen bekommen, also bleibt dran!