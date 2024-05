Hier ist das erste Bild von James Gunns Superman

HQ

Henry Cavill hat den Superheldenmantel zum großen Kummer von Marie Liljegren an den Nagel gehängt, während Henric Petterson nicht glücklicher sein könnte, mit David Corenswet einen treueren Superman zu sehen - und nun bietet der neue DCEU-Chef James Gunn das erste Bild des neuen Stålis an.

Gunn postete dann auf Instagram ein Bild von Corenswet in voller Superman-Montur, wie er sich darauf vorbereitet, einem riesigen Alien ins Gesicht zu schlagen. Neben Corenswet sind auch Rachel Brosnahan und Nicholas Hoult in Schlüsselrollen zu sehen. Die Premiere findet voraussichtlich am 11. Juli 2025 statt. Was haltet ihr davon, wie die neuen Supes aussehen?