Hier ist Conan der Barbar in Mortal Kombat 1

HQ

Netherrealm Studios hat noch zwei wirklich nette Gastcharaktere, die zu Mortal Kombat 1 kommen, nämlich Conan der Barbar (Arnold Schwarzenegger-Version) und T-1000. Ersterer wird der erste von ihnen sein und am 28. Januar in die Kinos kommen. Wer jedoch Khaos Reigns oder Kombat Pack 2 besitzt, kann ihn bereits am 21. Januar - also an diesem Dienstag - herunterladen.

Unten könnt ihr euch einen heftigen Einführungstrailer mit ihm ansehen. Es scheint ein ziemlich großer Charakter mit einem vielseitigen Schwert zu sein, das viele Anfänger sehr frustrieren wird. Und natürlich gibt es einen Fatality, der in der Art eines echten cimmerischen Barbaren abliefert.