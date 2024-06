Hier ist Alkahests atemberaubender Ankündigungstrailer

HQ

Wenn du Fantasy magst, die sich ein wenig mehr in der Realität verankert anfühlt, könnte das kommende und gerade angekündigte Action-Rollenspiel Alkahest von Push One genau das Richtige für dich sein.

Die Entwickler behaupten, von Titeln wie Dark Messiah of Might & Magic, Dishonored und Kingdom Come: Deliverance inspiriert zu sein, und bieten einen geradezu atemberaubenden ersten Trailer. Das Studio behauptet, "eine düstere mittelalterliche Welt zu haben, in der befriedigende Nahkämpfe mit hochgradig interaktiven Umgebungen stattfinden", und wenn das Video in keiner Weise optimiert wird, könnte es etwas Besonderes sein.

Alkahest wird zu einem noch nicht bekannt gegebenen Datum für PC und Konsolen (wir gehen davon aus, dass dies mindestens PlayStation 5 und Xbox Series S/X bedeutet) erscheinen.