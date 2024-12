Hier geht's zum neuen Trailer zum kommenden Film von Sylvester Stallone Alarum

Auch wenn er seit vielen, vielen Jahren nicht mehr in vielen guten Filmen mitgespielt hat und das ziemlich beeindruckende Alter von 78 Jahren erreicht hat, tritt Sylvester Stallone weiterhin in knallharten Actionfilmen auf.

Erst letzten Monat spielte er die Hauptrolle in Armor, und nächsten Monat wird er in einem weiteren hochoktanigen Streifen zu sehen sein. Er heißt Alarum und ist ein Agententhriller mit viel Action, der am 17. Januar Premiere feiert (sowohl im Kino als auch im Streaming) und mit Scott Eastwood, Willa Fitzgerald und Mike Colter - neben Stallone selbst - eine ziemlich anständige Besetzung bietet.

Schauen Sie sich den Trailer zu Alarum unten an und lassen Sie uns wissen, ob Sie glauben, dass dies das Meisterwerk sein wird, das Stallones Trash-Movie-Trend bricht.