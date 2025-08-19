Hier finden Sie alles, was Sie über die heutige Premiere von Opening Night Live wissen müssen

HQ

Heute Abend richtet sich wieder die gesamte Gaming-Welt nach Köln, wenn Geoff Keighley die Gamescom mit der Opening Night Live eröffnet. Gamereactor wird natürlich auf der Ausstellungsfläche präsent sein und Ihnen in den kommenden Tagen Interviews und Vorpremieren bringen, aber natürlich ist es diese Show, die den Anfang macht. Traditionell ist Opening Night Live die schwächere der drei Shows, die Keighley und Co. uns jedes Jahr präsentieren, aber was können wir erwarten und wie können Sie es sehen?

Der Abend beginnt mit einer kurzen Pre-Show um 19:30 Uhr, bevor um 20:00 Uhr MEZ die Hauptshow beginnt. Das Event kann live über die offiziellen YouTube- und Twitch-Kanäle der Gamescom sowie über die eigenen Streams der Game Awards verfolgt werden. Die Show wird voraussichtlich etwa zwei Stunden dauern.

Hier haben Sie auch einen Überblick über den Messestart.

Wir können natürlich spekulieren, aber es gibt auch Dinge, von denen wir bereits wissen, dass sie aus dem Nähkästchen kommen werden. Activision lüftet den Vorhang für Call of Duty: Black Ops 7, das seine erste große Präsentation auf der Bühne haben wird. Capcom hat außerdem neues Gameplay von Resident Evil Requiem versprochen, während Team Ninja und PlatinumGames zeigen werden, wie sie die kultige Serie mit Ninja Gaiden 4 wiederbelebt haben.

Horrorfans können sich auf einen Blick auf Silent Hill f freuen, während Rollenspiel-Enthusiasten eine exklusive Vorschau auf The Outer Worlds 2 erhalten. Darüber hinaus gibt es Lords of the Fallen 2, Daemon X Machina: Titanic Scion, Phantom Blade Zero, Ghost of Yōtei und einen neuen Trailer zu Honor of Kings: World. Blizzard hat bereits bestätigt, dass World of Warcraft: Midnight seine große Einführung in Form einer neuen Filmsequenz erhalten wird, und Gerüchte deuten darauf hin, dass wir auch Gameplay-Neuigkeiten erwarten können.

Das sind viele Titel, über die wir bereits viel wissen, aber es gibt wahrscheinlich Raum für die eine oder andere Überraschung, und da müssen wir uns in die spekulativere Ecke begeben.

Könnten wir mehr von OD sehen?

Zu den Titeln, auf die die Fans am meisten hoffen, gehört natürlich der lang erwartete Hollow Knight: Silksong, der oft erwähnt wird, aber nie zustande kommt. Des Weiteren hat Keighley eine starke Zusammenarbeit mit Hideo Kojima, der natürlich noch mehr von der kommenden OD zeigen könnte, aber es scheint unwahrscheinlich, dass er jetzt gerade hier in Köln sein wird. Dann gibt es Titel, bei denen es an konkreten Neuigkeiten mangelt, die aber in der Pipeline sein sollten, wie Judas, und vielleicht bekommt Crimson Desert endlich ein Veröffentlichungsdatum.

So oder so, heute beginnt mit der Opening Night Live eine wilde Messe, die Sie auf unserer Website verfolgen können.

Was erhoffst du dir zu sehen?