Hier finden die saisonalen Verkäufe von Steam statt

HQ

Valve hat die genauen Daten bekannt gegeben, wann sich die Spieler darauf freuen können, im Rahmen der saisonalen Verkäufe von Steam einige Cent bei kommenden Spielen zu sparen. Die genauen Daten für die Herbst-, Winter- und Frühlingsverkäufe wurden als Teil eines Blogbeitrags detailliert beschrieben, und sie lauten wie folgt:



Herbstverkauf: 22. November bis 29. November



Winterschlussverkauf: 22. Dezember bis 5. Januar



Spring Sale: 16. bis 23. März



Einige Steam-Fans bemerken vielleicht, dass dies bedeutet, dass es in diesem Jahr keinen Lunar New Year Sale (und einen Spring Sale, der an seine Stelle tritt) geben wird, und der Grund dafür ist, dass es zu nahe am Dezember-Verkauf war und Valve befürchtete, dass Publisher aufgrund dieser Situation keine Angebote mehr anbieten könnten.

Unabhängig von dieser Entscheidung sollten Sie diese Daten in Ihrem Kalender markieren, um einige neue Spiele zu einem günstigeren Preis zu erzielen.