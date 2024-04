Hier finden die 97. Oscars statt

HQ

Die Academy hat die festen Termine für die 97. Annual Academy Awards (Oscars) bestätigt und bekannt gegeben. Die Live-Show wird für Sonntag, den 2. März 2025 angesetzt sein (wobei sich dies für uns in Europa wahrscheinlich bis zum 3. März erstrecken wird), und darüber hinaus werden die Nominierungen am Freitag, den 17. Januar 2025, bestätigt.

Was die Frage betrifft, was bei der Show für einen Preis in Frage kommt, so ist Dune: Part Two wahrscheinlich bereits ein Spitzenreiter für viele Kategorien, aber zweifellos wird Yorgos Lanthimos' Kinds of Kindness versuchen, ein oder zwei Nominierungen zu ergattern, ebenso wie George Millers Furiosa: A Mad Max Saga, wenn es nur ein Bruchteil so gut ist wie Fury Road, Und das Gleiche kann man wahrscheinlich über Gladiator II, Joker: Folie à Deux und ein paar andere erwartete Werke sagen.